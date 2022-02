Saiba quem voltaria ao BBB22 em uma possível repescagem

Outro indício seria um vídeo publicado por Boninho, ainda em 2021, em que o diretor mostrava um quarto escuro . Nessa sexta, Tadeu Schmidt apareceu sendo “abduzido” pelo robô do programa, que estava com uma cara de malvado e olho vermelho. O apresentador mencionou que estava em um lugar esquisito onde não enxergava nada, remetendo ao cômodo apresentado pelo diretor. Além disso, Boninho tem curtido vários comentários nas redes sociais falando sobre uma eventual repescagem.

De olho nas redes sociais, o UOL fez uma enquete questionando que brother teria mais chances de retornar ao jogo caso a decisão fosse do público . Até o momento, Luciano está ganhando na preferência do público, com 53% dos votos, seguido por Naiara Azevedo, com 24% e Rodrigo, com 20%. Bárbara está na lanterna com apenas 2% dos votos.