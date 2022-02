Seu Gonzaga, morador antigo do rio Caeté, está há 10 dias internado no Hospital de Sena

Um dos moradores mais conhecidos do rio Caeté, em Sena Madureira, está internado há 10 dias no Hospital João Câncio Fernandes. Trata-se do senhor Gonzaga, 81 anos de idade. Segundo consta, ele deu entrada na referida unidade de saúde com problema de infecção e tenta se recuperar totalmente para voltar pra casa.

Seu Gonzaga reside nas terras da reserva extrativista Cazumbá-iracema e é considerado um dos ícones do rio Caeté. Há anos, ele é uma das pessoas que sempre luta por melhorias para a sua comunidade, por isso, é querido e respeitado por muitos. “Meu amigo, Gonzaga. Estou sabendo agora, gente boa demais.

Daqui a gente roga a Deus que restaure a sua saúde, meu bom amigo”, comentou o morador Gerson Diniz.

Com a idade avançada, o ribeirinho recebe todo o cuidado devido da equipe médica do hospital local.