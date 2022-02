Sexo nas alturas: empresa dos EUA oferece “motel” em voo particular

O amor está no ar, literalmente. O fetiche de muitos de transar em um avião (sem infringir nenhuma regra por isso) está mais perto de se tornar realidade. Uma companhia aérea nos Estados Unidos está oferecendo voos privados de até 45 minutos para casais terem momentos mais íntimos em pleno voo.

De acordo com o New York Times, o Mile High Club oferece pacotes de cerca de R$ 5.283 para os pombinhos que desejam fazer sexo a bordo de um avião a pelo menos 5.280 pés. A decoração do jatinho é toda feita para deixar o clima ainda mais romântico. Decorado com lençóis de cetim vermelho, colchão de espuma feito sob medida e acessórios sexuais.

O casal terá um momento totalmente privativo. Além de só terem eles no jatinho, o piloto ficará com a cabine trancada e com um fone de ouvido anti-ruídos. “Você chega com um sorriso no rosto e sai com um sorriso maior”, pontuou o fundador da Love Cloud, Andy Johnson ao jornal estadunidense.

