Silvio Santos libera “verba” e SBT prepara reality show de confinamento; saiba tudo

O SBT continua tendo um baixo indice de audiência, devido essa crise a emissora de Silvio Santos pretende produzir um reality show. O Na Telinha apurou que o canal já possui três projetos no segmento e os custos estão sendo avaliandos para ver qual terá mais viabilidade de ir ao ar ainda neste ano, entre o Big Brother Brasil e A Fazenda.

A coluna não conseguiu descobrir quais são os projetos, porém, um desses três “lembra o De Férias com o Ex”. Contudo, não se trata do Vivendo com o Inimigo, reality produzido por Alexandre Frota em 2011, quando ele era direretor de projetos especiais da emissora. Em 2021, Silvio Santos chegou a planejar o projeto em chamadas, mas não passou disso.

Na emissora de Silvio Santos, poucos executivos sabem do que se trata os novos trabalhos. O dono do SBT tem o objetivo de turbinar o horário nobre e voltar a vice-liderança no ibope.

No reality show deve a ver CDT (Centro de Televisão) da Anhanguera. Aliás, o local utilizado para os novos projetos não será a antiga Casa dos Artistas, pois o espaço será aproveitado para outros programas.

Além disso, ele já vem recebendo investimento em equipamentos, inclusive para exibição em 4K.

SILVIO SANTOS DEVE RETORNAR PARA O SBT NESTE ANO

Diferentemente de outros confinamentos que Silvio Santos comandou como a Casa dos Artistas (2001-2002). Protagonista de Novelas (2004), O Grande Perdedor (2005) e Casamento à Moda Antiga (2005-06). E desta vez ele não demonstrou vontade de ficar a frente de qualquer outro projeto.

Além disso, dos Estados Unidos, o famoso liga com frequência para os empresários. Principalmete para falar sobre os programas novos, também não se sabe quando volta a TV. Espera-se que Silvio Santos retorne para comandar a edição 2022 do Troféu Imprensa. Premiação anual, que não acontece desde 2019 devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).