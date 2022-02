Socorro Neri explica como governo está estudando reajuste salarial de servidores da Educação

O Governo do Estado ainda deve continuar as discussões sobre o reajuste salarial aos professores da rede pública de ensino, de acordo com a secretária de Educação, Socorro Neri, que concedeu entrevista ao ContilNet na tarde desta quinta-feira (3).

As pastas competentes e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) seguem tratando do assunto e fazendo uma análise do impacto financeiro que terá o aumento na folha do Estado.

O fato é que o reajuste será concedido, mas o governo ainda não anunciou qual será a porcentagem e se deve seguir a orientação do presidente Jair Bolsonaro sobre o aumento de 33,24%, conforme a lei de nº 11.738, de 16/7/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais.

“Todos os estados estão na fase de avaliação. Existem distintas análises sendo feitas. Estamos avaliando cenários para retomar a avaliação com a equipe jurídica e econômica do Governo”, comentou a titular da SEE.

Neri informou ainda que uma das análises diz respeito ao conjunto dos servidores da Educação, e a segunda tem a ver com piso nacional dos professores. “Tenho me envolvido nos estudos referentes ao piso junto com outras secretarias e PGE. Ainda não chegamos a uma proposta”, continuou.

Ainda não é possível comunicar à população nesta sexta-feira (4) o resultado final dos estudos, como anunciou a porta-voz do Governo, Mirla Miranda, e foi noticiado pelo ContilNet.

A secretária concluiu a entrevista afirmando que está circulando nos grupos de WhatsApp uma apresentação de uma proposta de aumento salarial falsa, atribuindo autoria à SEE. “É fake. Não acreditem”, finalizou.