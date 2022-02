Sônia Abrão detona Tiago Abravanel por conta de Silvio Santos: entenda

Após ver os comentários de Tiago sobre Patrícia e Silvio, a apresentadora não se segurou e criticou, duramente, o participante do BBB22, enquanto uma série de fotos dele com a família apareciam no telão. “Ele, ao lado de toda a família, ele superabraçado com o avô, ele supercurtindo as festas, não teria.. se essa foto não for simbólica para vocês, não sei, ele estaria fingindo, abraçando esse avô? Esse avô sempre com os pijamas dele”, começou falando Sônia.

A jornalista falou, então, quando o ator retornou para o SBT. “Quando o avô trouxe ele de volta para o SBT, ele foi porque ele quis, a Rede Globo não abriria mão do Tiago Abravanel, ele foi porque ele quis ir.Então, existe uma lado saudável nessa relação, existe muitas coisas que devem ter sido resgatadas entre todos eles”, continuou falando. “Porque se você ama mesmo a sua família, até que possa ter te ferido e se você é tão do amor, você nunca vai colocar essas pessoas em exposição. Uma situação de exposição que não é legal mesmo porque pode até ser perigosa”, falou Sônia Abrão Diante de tantas fotos de Tiago e Silvio, ela se manteve criticando o ator. “E, em nome dessas coisas que a gente vê como resgatadas através de imagens, que é um material que ele mesmo posta nas redes sociais, em nome disso, em nome de respeito a essas lembranças positivas, é que eu acho que ele deveria ter continuado nesse tipo de coisa, que é uma coisa positiva, isso é o amor, isso é uma mensagem boa, isso não traz prejuízo à família”, pontuou. O assunto foi tão comentado nas redes sociais que colocou o nome de Sônia Abrão nos Trending Topics do Twitter. Muitos devolveram as críticas e ainda falaram sobre uma idolatria da apresentadora com o Silvio Santos.