Ucrânia diz ter matado 3,5 mil soldados russos; Kremlin admite… um

Segundo informações do governo ucraniano, 3,5 mil soldados russos foram mortos desde o início do conflito no país do Leste Europeu que está sob ataque. O Kremlin, no entanto, ainda não divulgou um número oficial de baixas, e apenas uma morte foi reconhecida, até este domingo (27/2), por um oficial do governo russo.

Oleksiy Arestovych, conselheiro do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acrescentou também que as tropas russas permanecem sem conseguir avançar pela capital Kiev.

Soldados russos alcançaram neste domingo a cidade de Kharkiv, segunda maior da Ucrânia, após quatro dias de conflito. Mais cedo, armamentos russos atingiram um gasoduto em Kharkiv, segundo o serviço estatal de comunicações especiais ucraniano.

Conflito se intensifica na Ucrânia

A Ucrânia viveu nesse sábado (26/2) os momentos mais críticos desde o início dos ataques russos. O terceiro dia de confronto atingiu civis em vários pontos de Kiev.

Putin ordenou uma “ofensiva total” contra a Ucrânia. Houve ainda a aproximação de tropas russas da usina nuclear de Zaporizhzhia, cidade distante 560 quilômetros de Kiev. A situação deixou o governo ucraniano em alerta máximo. Os militares já controlam a icônica Chernobyl, palco de um grave acidente em 1986.

A Rússia não saiu totalmente ilesa. A comunidade internacional fez movimentações político-diplomáticas importantes. A principal delas foi a exclusão de bancos do país do principal sistema bancário global, conhecido como Swift.