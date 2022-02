Vacinação contra Covid-19 em Rio Branco ocorre em 17 pontos nesta quarta; veja

Nesta quarta-feira (9), a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), vai oferecer 1ª, 2ª e dose de reforço da vacina contra contra a Covid-19 em 17 pontos das 8h às 16h. Oitos destes locais (veja a lista abaixo), são exclusivos para atender crianças de 5 a 11 anos, das 8h às 12h e das 14h às 16h.

Para quem tomou a primeira dose da vacina Janssen há 2 meses ou mais a Urap Vila Ivonete estará exclusiva para aplicação da dose de reforço. Neste caso, é necessário apresentar a carteirinha de vacinação para comprovação.

As crianças e adolescentes precisam estar acompanhadas do pai ou da mãe ou de um adulto responsável legal e apresentar cartão do SUS + RG ou cartão do SUS + CPF.

A aplicação da segunda dose da Coronavac só está sendo feita mediante agendamento pelo número 3227-3165.