Veículo estoura pneu, motorista perde o controle do veículo e cai em ribanceira em Rio Branco

A passageira identificada como Camile Mendes de Souza, 18 anos, ficou ferida após um carro cair em uma ribanceira, na tarde desta sexta-feira (11), no km 3 da rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Camile e mais duas pessoas trafegavam sentido Porto Acre-Rio Branco em um carro modelo HB20 de cor branco, quando ao passar em um dos buracos da estrada, o pneu acabou estourando, e o motorista do carro, que não teve o nome divulgado, perdeu o controle e caiu dentro de uma ribanceira.

Apenas Camile ficou ferida e teve muitas escoriações pelo corpo, além de se queixar que estava sentindo muitas dores.

Populares que passavam no local ajudaram as vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, dando os atendimentos necessários para todos, e em seguida Camile foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. Após os trabalhos da perícia, o veículo foi removido por um guincho.