Veja vídeo – Caminhoneiro morre em batida com carreta na BR-364

Caminhoneiro ainda não identificado morreu em acidente envolvendo duas carretas, na manhã desta quinta-feira (10). A batida ocorreu em Acorizal (62 km ao Norte de Cuiabá) e houve um terceiro veículo envolvido, contudo o condutor fugiu.

Conforme informações repassadas pela equipe da Rota do Oeste, empresa que administra a rodovia, o socorro foi acionado às 05h para atender a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceu ao trecho do km 473, da BR-364, para auxiliar na organização do trânsito, que ficou lento.

No local, o socorristas constataram a morte do condutor da carreta branca. Já o motorista do veículo de carga azul não teve ferimentos e recusou atendimento. Testemunhas relataram que havia um terceiro veículo envolvido, porém ele não estava no local.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizou os procedimentos no local para auxilio nas investigações. A Polícia Civil da cidade irá apurar o acidente.

Ainda não há informações do que pode ter causado a batida frontal, que levou ao tombamento de um dos veículos. A carga de soja ficou espalhada pela rodovia pista norte. O trânsito flui em pare e siga no trecho.