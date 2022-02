Vídeo: mulher morre esmagada em frente à filha durante treino em academia; IMAGENS FORTES

Uma mulher morreu na frente da filha durante um treino em uma academia do México na últim segunda-feira (21). Segundo o tabloide britânico Mirror, a vítima tentou levantar uma barra Smith com 180 quilogramas (kg) no Gym Fitness Sport, em Cuauhtemoc, na Cidade do México, mas não suportou o peso do equipamento e caiu. Com a queda, o item a atingiu no pescoço, e a mulher caiu desacordada em frente à filha, que a acompanhava no local. O caso será investigado.

VEJA O VÍDEO CLICANDO AQUI.