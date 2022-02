Vídeo: PF acha dólares em parede durante operação contra traficante

Ao todo, 39 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão temporária foram cumpridos no Paraná, em São Paulo, Roraima, no Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, além do cumprimento de sete de busca e apreensão no Paraguai.

Durante as investigações, a PF constatou uma movimentação financeira de R$ 4 bilhões pelas empresas controladas direta ou indiretamente por um dos alvos. Foram apreendidos, aproximadamente, R$ 12 milhões em dinheiro no curso das apurações.

Policiais federais encontraram notas de dólar escondidas na parede da casa de um dos investigados nas operações Sucessão e Fluxo Capital, deflagradas nesta quinta-feira (3/2). O objetivo é desarticular organização criminosa que atua com lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.

