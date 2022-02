Xororó desabafa após Sandy fazer comentário íntimo: “nenhum pai quer ouvir isso”

Um dos assuntos mais comentados no último tempo foi quando Sandy deu uma entrevista e falou sobre um ato considerado tabu por muita gente: o sexo anal. Na ocasião, a cantora acabou protagonizando uma campanha de uma marca famosa de cervejaria, onde revelou que sente prazer no anal.

Desse modo, Sandy ainda ressaltou que não é todo mundo que gosta. “Sim, porque é fisiológico. Não é todo mundo. Deve ser a minoria que gosta”, disparou. Mas, o que mais chamou atenção, foi a opinião do pai sobre o assunto. “Nenhum pai quer ouvir isso da filha”, revelou Xororó.

Lucas Lima canta ao lado de Sandy e Xororó

Recentemente, Lucas Lima compartilhou um vídeo lindo cantando ao lado de Sandy e Xororó. O momento foi registrado em um lago localizado no interior do Brasil. Desse modo, os internautas não pouparam tempo para comentar sobre.

“Mano, É MUITA BALACA tu cantar com o Xororó e com a Sandy assim, fingindo costume, como se nada estivesse fora do normal… que troço tri! Gravado no setup mais simples do mundo no interiorzão desse Brasil. Surreal.”, escreveu Lucas Lima.

“Minha nossa, que coisa mais linda. Vocês só se superam e nós só ficamos mais fãs”, escreveu um internauta, “Tu tá ligando que tu fica fazendo essas coisas e deixando a gente com muita vontade de ter um show só de vcs né?“, disse outra.