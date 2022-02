Zilu Godoy é chamada de chifruda e manda suposta indireta para Graciele Lacerda: “Esse fardo não é meu”

Eita! Parece que Zilu Godoy realmente não tem papas na língua. Após falar de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo, em suas caixinhas de perguntas, a empresária segue dando o que falar. Em suma, em primeiro momento ela ficou chateada com uma questão que recebeu.

Entrando na brincadeira atual, onde as pessoas falam como outras a chamam, ela perguntou como seus seguidores a chamam. No entanto, uma seguidora em questão, mandou a palavra “chifruda”, remetendo a relação dela com Zezé Di Camargo.

Desse modo, Zilu Godoy fez questão de responder. “Esse fardo não é meu. Não tenho responsabilidades sobre as atitudes alheias. Que pena ver uma mulher escrever disso”, escreveu. Contudo, essa parte em que ela fala “esse fardo não é meu”, muitas pessoas levaram como uma alfinetada para Graciele Larcera.

Inclusive, recentemente ela chegou a falar sobre a blogueira fitness e atual companheira de Zezé Di Camardo. De acordo com Zilu Godoy, ela não tem mágoas da morena. Dessa maneira, um internauta fez uma pergunta. “Se você está em paz como diz porque não se torna amiga da atual do seu ex?”, perguntou mais um.

Com isso, Zilu Godoy respondeu sem papas na língua. “Estar em paz não significa ter amizade ou conviver com quem não te fez bem! Eu não preciso ter amizade com ninguém para me sentir em paz! Quando me refiro ‘estar em paz’, é olha uma ferida e ver uma cicatriz que não dói mais! Por muito tempo eu evitei falar abertamente sobre isso, porque ainda me machucava! Hoje eu falo e não sinto nada!! Mas isso não quer dizer que quero ter proximidade ou amizade!”.

Zilu Godoy fala sobre relacionamento aberto com Zezé

Por fim, em outro momento, um internauta perguntou se Zilu teve um relacionamento aberto com Zezé Di Camargo. Todavia, a empresária negou que isso tenha existido, pelo menos da parte dela.

“Nunca tive relacionamento aberto com ninguém! Casei, construí minha família com muito amor, ensinei meus filhos a valorizarem sempre os valores de família e jamais aceitaria viver um relacionamento aberto! Quando eu percebi que estava (de fato!) vivendo uma situação que estava me machucando, eu pedi o divórcio, sai da minha casa e me separei!” .