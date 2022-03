12 planos de saúde têm comercialização suspensa a partir desta terça; veja quais

Doze planos de saúde, administrados por seis operadoras, tiveram a sua comercialização suspensa a partir de desta terça-feira (22).

A decisão foi tomada pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) na quarta-feira passada (16), devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial no último trimestre de 2021.

Juntos, os planos atendem a 83.286 beneficiários, de acordo com a ANS.

A agência diz que eles só poderão voltar a ser vendidos a novos clientes caso apresentem melhora no resultado do seu monitoramento trimestral.

Onze planos de saúde que estavam suspensos, administrados por quatro operadoras, conseguiram apresentar essa melhora e tiveram liberação da ANS para voltar a ser comercializados hoje.

No site da ANS é possível conferir as listas dos planos com comercialização suspensa e dos reativados, cuja venda foi novamente liberada.

Veja a lista clicando AQUI.