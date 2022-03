5 exemplos brilhantes dos hologramas na vida real

Estamos acostumados de ver hologramas como parte inerente da ficção científica. Os heróis do Star Wars usam essa tecnologia como uma espécie de “posto intergaláctico”, serviços secretos do futuro visualizam seus planos através de telas holográficas, e, hotéis e restaurantes futuristas frequentemente usam imagens holográficas para receber seus hóspedes ou outro pessoal.

Porém, o método holográfico foi muito além de ser apenas uma moda na ficção científica, com outros truques como estações espaciais, carne de laboratório, áudio portátil e até mesmo redes neurais que usamos hoje em dia no aprendizado de máquinas. Dennis Garbor recebeu o Prêmio Nobel de Física pela invenção da holografia em 1971 – e desde então sua aplicação na realidade tem sido diversa.

Como funcionam os hologramas? Um pouco de ciência por trás do Holograma

Visualmente, os hologramas da vida real são muito parecidos com os retratados nos filmes de ficção científica. São imagens 3D que refletem objetos físicos e são criadas através da interferência de feixes de laser. Hologramas realistas, aqueles que são gerados através do método holográfico, são visíveis para o espectador sem nenhum equipamento aplicado.

Entretanto, existem também os chamados hologramas estereotipados baseados na tecnologia AR e requerem um dispositivo especial para serem vistos. Um exemplo distinto disso é o Microsoft Hololens. Aqui, os hologramas são criados não através da aplicação do feixe laser, mas através de software como uma oferta de realidade mista.

Aqui estão 5 exemplos brilhantes e práticos de como utilizar a tecnologia de hologramas no mundo real.

Shows de música ao vivo

Frank Zappa morreu em 1993. No entanto, em 2019, ele foi magicamente ressuscitado pelos fãs e fez uma turnê com sua banda por toda a América. Mas ressuscitação? Bom, não foi bem isso. Frank era apenas um holograma que fazia parte de uma homenagem a uma turnê tão especial que todos os fãs de Zappa vieram para testemunhá-la. Além disso, no Coachella de 2012, você poderia ter conhecido Tupac, enquanto Roy Orbison fez uma turnê com versões holográficas de Whitney Houston e Amy Winehouse. Na versão brasileira foi feito um show do Cazuza, falecido em 1990, em que um holograma do cantor apareceu nos 20 minutos finais do show, cantou cinco músicas e interagiu com a plateia.

Salas Holográficas do Cassino

O cassino Caesars na Las Vegas Strip tem planejado introduzir um novo salão com jogos holográficos controlados por gestos e com dançarinos holográficos em tamanho real. Esta inovação foi iniciada pelo Hotel Linq, que já abriu um bar rico em tecnologia para apostas esportivas.

Enquanto os salões holográficos estão planejados para serem criados como uma experiência em Las Vegas, há mais aplicações possíveis da tecnologia holográfica em jogos de azar a serem adicionadas no futuro. Já estamos testemunhando o jogo on-line adotando gradualmente uma realidade aumentada. No futuro, se esta tendência se desdobrar ainda mais, talvez possamos também experimentar os slots “holográficos” e as mesas de roleta dos cassinos mais populares.

Mapeamento Militar

Não são só os oficiais de ficção científica que utilizam imagens holográficas para elaborar planos, segundo Wired, o Exército dos EUA recebeu 13.000 mapas holográficos de campos de batalha desenhados pela empresa Zebra Imaging. No artigo, estes são referidos como versões iniciais de hologramas, mas apostamos que eles foram melhorados desde que o artigo foi escrito.

Educação Inovadora

Alguém já esqueceu de como eram as aulas de química, biologia ou geografia, onde a maioria encontrou modelos físicos de moléculas, o corpo humano ou o querido velho globo. Pois é, estes modelos têm alguns inconvenientes: ocupam muito espaço e não podem ser ajustados gratuitamente ao longo dos anos.

No entanto, as versões holográficas de tudo o que está sendo usado na escola para ilustrar coisas e conceitos seriam idôneos. Estas versões podem ser mais detalhadas, visualizar o objeto de diferentes ângulos, e não ocupam nenhum espaço na sala de aula! Super conveniente, não é? Bons exemplos do uso desta tecnologia são os hologramas de quatro metros de comprimento do corpo humano demonstrados pela Universidade St George’s de Londres em 2013.

Fato curioso: em nossos tempos de aprendizado remoto, os professores também podem se tornar um holograma. O Prêmio Nobel Karl Wieman já falou a estudantes em Cingapura através da projeção holográfica, tudo sem sair de sua universidade nos EUA.

Vendas Diretas e Marketing

Não é segredo que quando você tenta vender um produto físico ao cliente, é melhor mostrá-lo. É por isso que temos lojas de automóveis, lojas de ferragens, e colocamos layouts de edifícios nos pontos de venda dos imóveis. Mas, tudo isso requer um investimento bastante grande nos metros quadrados. Além disso, requer que os clientes venham até a loja, o que pode ser incômodo ou simplesmente não desejável na era das compras à distância.

Os hologramas já foram usados em publicidade antes. Por exemplo, a Puma lançou sua campanha digital fora de casa onde criou um modelo de 360 graus de seu novo tênis nos estacionamentos próximos aos marcos históricos de Chicago. A World Wildlife Fund lançou uma campanha de conscientização sobre o tráfico de animais, “colocando” um elefante holográfico andando pelas ruas de Londres. Estes exemplos mostram o potencial da publicidade holográfica e são uma promessa para um futuro mais digital.

Além das turnês com artistas holográficos, também não podemos ignorar a crescente popularidade do método holográfico para gerar visuais espetaculares em festivais de música popular e eventos de música eletrônica. O futuro nunca pareceu tão promissor para as visualizações holográficas.

Qual é o próximo passo?

Gerar hologramas com o método físico inventado pelo Sr. Garbor pode ser complicado para um usuário comum de gadgets. Porém, com a ampla difusão de dispositivos que podem gerar hologramas simples, podemos esperar uma adoção em massa em breve. Com o crescimento dos aplicativos relacionados a AR, podemos ver não apenas Microsoft Hololens, mas uma série de dispositivos alternativos disponíveis no mercado. A simplificação do processo de criação de hologramas, tornando-o disponível para quase todos, é apenas uma questão de tempo.