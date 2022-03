Os goleiros são jogadores que não costumam ser lembrados normalmente dentro de uma partida de futebol. Mas, existem aqueles goleiros mais famosos do futebol brasileiro que se destacaram ao conquistar um título ou defender gols decisivos.

Mesmo que não sejam destaques nas partidas, os goleiros precisam ser lembrados e devem ser reconhecidos também, principalmente em jogos decisivos.

Com isso, para que você esteja por dentro do assunto e conheça os goleiros mais famosos do mundo dos times do Brasil, confira a seguir a lista que preparamos:

6 goleiros famosos do futebol brasileiro

Se você é apaixonado pelo futebol brasileiro, já deve ter ouvido falar sobre a importância de um bom goleiro dentro de uma partida.

Ser um bom goleiro não significa apenas defender os gols, mas existe toda uma técnica e conjunto de habilidades que fazem a diferença na hora de defender o seu time.

Além disso, conhecer esses jogadores também é importante caso você tenha o desejo de apostar no futebol. Isso porque quanto mais famoso é um goleiro, mais apostas são feitas nele.

Além disso, conhecer esses jogadores também é importante caso você tenha o desejo de apostar no futebol. Isso porque quanto mais famoso é um goleiro, mais apostas são feitas nele.

Com isso, confira a seguir a lista com os melhores goleiros do futebol brasileiros e os mais conhecidos pelos títulos conquistados:

Rogério Ceni

Esse goleiro ficou conhecido por jogar pelo time do São Paulo durante um tempo longo, totalizando 1117 partidas por ele.

Rogério Ceni ficou conhecido como o maior goleiro artilheiro da história do futebol em todo o mundo, tendo como principal característica ser artilheiro também. Ele colecionou muitos títulos pelo time e chegou a ser o capitão da equipe.

Ele também chegou a conquistar o título de campeão mundial, a Libertadores por duas vezes e o campeonato brasileiro por três vezes. Esses títulos foram todos conquistados quando ainda jogava pelo São Paulo.

Júlio César

Júlio César é um dos goleiros famosos do futebol brasileiro. Ele jogou pelo time do Flamengo, onde teve a sua carreira mais bem consolidada, conquistando o título da Liga dos Campeões.

Além disso, Júlio César também fez parte do time da seleção brasileira, conquistando títulos como a Copa das Confederações e a Copa América, por exemplo, em mais de 64 participações.

Marcos

O goleiro Marcos foi titular pelo time do Palmeiras a partir de 1999 , onde defendeu muitos gols importantes para que o time pudesse conquistar diversos títulos.

Além disso, Marcos também participou de uma partida pela seleção brasileira no ano de 2002, onde foi o único jogador que não foi substituído durante toda a partida.

Taffarel

O goleiro Cláudio Taffarel foi o que mais teve participações na seleção brasileira. Atuou em 123 partidas, sendo três delas copas do mundo.

Teve grandes participações em defesas decisivas dos times que atuava, e ficou conhecido pelo bordão “Sai que é sua, Taffarel”.

Gilmar dos Santos

Gilmar dos Santos é um dos goleiros mais famosos dentro do futebol brasileiro. Todas as participações que fez nos times que defendia eram excepcionais.

Uma curiosidade que comprova isso é que a cada participação que fez nas competições, pelo menos um título foi conquistado por ele.

Dida

O jogador Dida é sempre lembrado no meio do futebol por conta dos seus destaques como goleiro. Ele conquistou o título do tricampeonato brasileiro pelo time do Corinthians, onde foi a primeira grande participação dele.

Além disso, também conquistou outros títulos como duas copas do mundo nos anos de 2002 e 2006.

Esses foram alguns dos goleiros famosos do futebol brasileiro. Se você deseja se aprofundar mais no mundo do futebol, lembre-se sempre das participações dos goleiros e o quanto são importantes em uma partida.