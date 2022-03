A F1 2022 vai começar! Veja fotos de todos os carros na pista

Max Verstappen guia RB18, carro da RBR, na pré-temporada da F1 2022 em Barcelona — Foto: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Ferrari

Depois de retomar o posto de terceira força do campeonato em 2021, a Ferrari resgatou seu tradicional tom escuro de vermelho para o chassi do F1-75 – nome dado ao carro de 2022 em homenagem ao primeiro monoposto da marca italiana, criado por Enzo Ferrari há 75 anos. A escuderia, principal destaque dos testes em Barcelona, seguirá representada por Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Charles Leclerc guia F1-75, carro da Ferrari, na pré-temporada da F1 2022 em Barcelona — Foto: Hasan Bratic/DeFodi Images via Getty Images

McLaren

Quarta colocada no Mundial de 2021, a equipe britânica também se sobressaiu na pré-temporada em Barcelona. Depois de perder a disputa com a Ferrari na última temporada, o time manterá Daniel Ricciardo e Lando Norris com o objetivo de voltar a protagonizar as disputas por vitórias em 2022, a bordo do MCL36.

Daniel Ricciardo pilota MCL36 na pré-temporada da F1 2022 em Barcelona — Foto: Eric Alonso/Getty Images

Alpine

Em sua segunda temporada sob o nome Alpine, a equipe francesa vem de uma quinta colocação no campeonato de construtores do ano passado e uma vitória com Esteban Ocon no GP da Hungria.

Para 2022, o A522 será guiado pelo francês e o bicampeão Fernando Alonso, mesma dupla de 2021, mas com uma novidade: a pintura abaixo será utilizada apenas a partir da terceira prova do ano, no GP da Austrália. Nas etapas do Bahrein e Arábia Saudita, o time vai correr com um carro rosa.

Fernando Alonso pilota o A533 no último dia da pré-temporada da F1 2022 em Barcelona — Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images

AlphaTauri

Liderada por um Pierre Gasly mais experiente, em sua sexta temporada na F1 e com uma vitória no currículo pela equipe italiana (em 2020), a AlphaTauri também manterá para 2022 o japonês Yuki Tsunoda, que estreou no ano passado. A dupla, que garantiu o sexto lugar no Mundial de Construtores no campeonato de 2021, vai guiar o AT03.

Pierre Gasly guia AT03, carro da AlphaTauri, na pré-temporada da F1 2022 em Barcelona — Foto: Sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images

Aston Martin

Outro time a manter para 2022 sua dupla do ano anterior é a Aston Martin. Sétima colocada no Mundial em 2021, a equipe terá a bordo do AMR22 o tetracampeão Sebastian Vettel e o canadense Lance Stroll.

Sebastian Vettel com o AMR22, carro da Aston Martin, na pré-temporada da F1 2022 em Barcelona — Foto: Sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images

Williams

A saída de George Russell para a Mercedes possibilitou o retorno do ex-RBR Alexander Albon para a F1 através da equipe britânica. O tailandês fará dupla com o canadense Nicholas Latifi, a cumprir sua terceira temporada na categoria pilotando o FW44. Em 2021, a Williams conquistou importantes 23 pontos, encerrando jejuns de pódios e pontos que se estenderam desde 2018.

Alexander Albon guia FW44 na pré-temporada da F1 2022, em Barcelona — Foto: Sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images

Alfa Romeo

Última equipe a revelar a pintura do carro de 2022, a Alfa Romeo é quem disputará a próxima temporada com a formação mais diferente em relação a sua dupla do ano passado: Kimi Raikkonen, aposentado, e Antonio Giovinazzi, hoje na Fórmula E, dão lugar para Valtteri Bottas (egresso da Mercedes) e o chinês Guanyu Zhou, único novato deste campeonato.

O time foi penúltimo colocado no Mundial de 2021, com 13 pontos; para participar da primeira bateria de testes da pré-temporada do próximo campeonato em Barcelona, nesta semana, adotou uma pintura camuflada que, na bateria de testes do Bahrein, dará lugar ao modelo apresentado neste domingo.

C42, carro da Alfa Romeo para a F1 2022, realiza shakedown no Circuito da Catalunha em Barcelona após lançamento — Foto: Divulgação

Haas

Lanterna do campeonato de 2021, a equipe americana foi a que menos andou na pré-temporada em Barcelona, dando 160 voltas – em comparação, a Ferrari deu 439. Para este ano, o time manterá a bordo do VF-22 sua mesma dupla do ano anterior, Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

No entanto, a Haas pode enfrentar consequências da invasão da Rússia na Ucrânia, na última quinta-feira; o principal patrocínio da equipe é uma empresa russa de fertilizantes de propriedade do pai do Mazepin, cuja permanência na F1, após sua temporada de estreia em 2021, será reavaliada nos próximos dias diante do conflito.

Para o restante dos testes em Barcelona, a equipe abandonou sua pintura original divulgada no começo do mês e veio às pistas com uma pintura totalmente branca, sem o patrocínio russo.

Nikita Mazepin guia VF-22 na pré-temporada da F1 2022 em Barcelona; equipe removeu menções à Rússia do carro — Foto: Hasan Bratic/DeFodi Images via Getty Images