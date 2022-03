“A gente não se vê”, ex de Xuxa, Luciano Szafir, detona o que pensa sobre Junno Andrade

Luciano Szafir comentou a algumas informações de seus admiradores no Instagram nesta segunda (07). Sobrou até para o Junno.

O homenzarrão, de 53 anos de idade, comentou até como é seu relacionamento com Junno Andrade. Atual amado de sua ex, Xuxa Meneghel, padrasto da Sasha. “Gosto muito do Junno. A gente não se vê sempre, mas posso dizer que somos amigos, sim. É um grande cara”, relatou Luciano Szafir.

Fora Sasha, o rapagão é genitor de David, de 8 anos, e de Mikael, de 3, de seu casório com Luhanna Mellloni. Ele contou se pretende ter mais crianças. “Adoro crianças, mas não. Vou ficar com meus três filhos. Agora a gente parou mesmo”, relatou sendo assim. Além disso, o ator comentou como está a saúde após quase morrer algumas vezes recentemente.

Ainda sobre Luciano Szafir

O artista contraiu corona vírus pela terceira vez em janeiro, convivia com as sequelas da segunda ocasião em que foi infectado pela enfermidade, em junho do ano passado. Quando o intubaram por causa das complicações da doença, e realizou até colostomia. “As sequelas as maiores que eu tive foram algumas dores corpo, um pouquinho de perda de memória”, explicou Luciano Szafir em suma.

“Quando peguei Covid novamente, tive dores de cabeça fortissimas, mas nada comparado com a outra vez, foi bem mais tranquilo. Mais o psicológico que foi difícil”, concluiu o filho da Beth.