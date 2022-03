Ação integrada prende, em flagrante, autor de roubo majorado em Plácido de Castro

Uma ação das policias civil e militar na manhã desta segunda-feira (14) prendeu M. S. M. de 26 anos, investigado pelo cometimento de roubo majorado no município de Acrelândia. M. S. M. E um comparsa, assaltaram por volta das 14h do último domingo (13), uma distribuidora no município de Acrelândia.

O proprietário do estabelecimento chegou a perseguir os autores, porém foi rechaçado mediante disparos de arma de fogo. Após a prática do delito, as Polícias Civil e Militar saíram em perseguição aos autores.

Após as buscas na região, as forças de segurança capturaram um dos autores, então identificado como M.S.M, de 26 anos, na BR 364, na altura do km 30, próximo ao igarapé Iquiry.

O M.S.M foi autuado em flagrante delito pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e qualificado pelo emprego de arma de fogo. O delegado Danilo Almeida, responsável pelo caso, afirmou que a rápida prisão corrobora o compromisso das Polícias com a segurança no interior.

“Já representamos pela prisão preventiva do flagranteado e identificamos os demais autores do crime, que serão postos à disposição da Justiça em breve”, disse a autoridade policial.