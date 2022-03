Acidente grave mata avós e deixa netos feridos na BR-364

Um acidente grave envolvendo dois caminhões e uma caminhonete deixou dois avós mortos e dois netos feridos na BR-364, em Mineiros, no sudoeste goiano. As crianças foram resgatadas em estado grave e encaminhadas a um hospital. As identidades das vítimas não foram reveladas.

O acidente aconteceu na noite desse sábado (19/3). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, houve uma colisão frontal entre um caminhão, uma carreta e uma caminhonete. A família foi ejetada do veículo.