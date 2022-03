Acreana alcança mais de 1 milhão de visualizações em vídeo no Instagram e acumula seguidores de outros países

A criadora de conteúdo digital Paula Oliveira tem acumulado seguidores e visualizações desde 25 de dezembro de 2021, quando percebeu que um de seus vídeos no formato reels, no Instagram, estava ganhando muitas visualizações. Além disso, Paula também ganhou mais de 30 mil seguidores desde o Natal.

De acordo com Paula, essa nova fase da vida começou em dezembro. “Eu ia fazendo meus vídeos do cotidiano para me divertir e eu comecei a receber muitas mensagens e seguidores e pensei o que era aquilo que estava acontecendo, quando olhei os vídeos e um deles estava com 30 mil visualizações e foi crescendo”, diz.

Além do vídeo que alcançou 1,3 milhões de visualizações, outros reels de Paula também estão sendo assistidos por muitas pessoas. “Esse vídeo que estourou primeiro está com 780 mil e tem outros com 493 mil, 241 mil e o que agora está com 1,3 milhões, e eu só tenho a agradecer a Deus, pois eu faço o que eu gosto, estou me divertindo e chegando nas pessoas, que dizem que eu tenho luz, carisma e que sou linda. Apenas uma pessoa me chamou de ridícula, mas cada um tem sua opinião. Eu sou minha própria fã”, diz.

Paula conta que ao perceber o número de seguidores aumentando, muitos questionamentos para entender o que estava acontecendo surgiram, mas a criadora de conteúdo digital afirma que tudo na vida tem um propósito. “Tenho ganhado seguidores da Argentina e até dos Estados Unidos e eles falam comigo mas eu não entendo, só mando emoji de coração para dizer que estou ali. Estou até pensando em estudar inglês para falar com meus seguidores”, conta.

Ao ser questionada se Paula já se considera uma influenciadora digital, ela afirma que é influenciadora do amor, da paz, da alegria e da fé em dias melhores. “Eu sou o sol, eu sou luz e sendo tudo isso eu sou uma influenciadora”, diz.