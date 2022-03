Alan Rick é o pré-candidato ao Senado do movimento Pró-Armas do Acre

Foi durante a Convenção Nacional do Movimento Pró Armas, ocorrido na segunda-feira, 28/03, em Brasília, que Alan Rick foi anunciado como o pré-candidato ao Senado pelo Acre do movimento no Estado.

Alan Rick é deputado federal pelo União Brasil em segundo mandato e tem apoiado a flexibilização do porte de arma para que o cidadão de bem possa se defender. Durante o evento, o parlamentar agradeceu ao Coordenador do Pró-Armas no Acre Jonatan Moraes pelo apoio e reconhecimento.

“Além de defender as matérias fundamentais em tramitação no Congresso, como o PL 3723/19, que aprovamos na Câmara em 2019 e que hoje encontra-se no Senado, defendemos aperfeiçoamentos importantes na Legislação do porte para diversas categorias. Estou honrado em representar a liberdade de escolha do cidadão de bem.” – disse o deputado.

É destaque também a preocupação de Alan Rick em garantir o fortalecimento das forças de segurança no Acre. Já são R$ 18 milhões em emendas destinadas pelo parlamentar.

Recentemente o deputado participou da assinatura da ordem de serviço para à construção do estande de tiro da Polícia Penal, fruto de emenda. Alan Rick também destinou recurso para a construção do estande de tiro do Bope. Esse último está praticamente pronto para a entrega. Para as duas estruturas foram R$ 420 mil em emendas.

O atual Diretor Operacional da Secretaria de Segurança Pública, Coronel Ulysses Araújo, foi apresentado como o pré-candidato a deputado federal escolhido pelo movimento e o ex-deputado Jairo Carvalho foi apresentado como o pré-candidato a deputado estadual.