Além da gasolina, Acre também tem o diesel mais caro do país; entenda impactos

Com o reajuste de 19% na gasolina e de 25% no diesel, anunciado pela Petrobras há uma semana, o Acre voltou a chamar a atenção pelo alto valor do litro da gasolina, que ultrapassa os R$ 10,00 em municípios como Marechal Thaumaturgo e Jordão. Devido a questões logísticas, o combustível no Acre sempre esteve entre os mais caros do país, mas com esse último reajuste, o valor pago aqui virou notícia nacional.

Mas não é só na gasolina que o acreano paga mais caro, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Acre apresenta o preço médio do diesel mais caro do país, na faixa dos R$ 7,592 por litro.

É importante lembrar que o preço do combustível impacta em toda a logística que engloba, por exemplo, a alimentação, medicamento e outros.

O impacto foi tão grande, que em um estado com pouca malha viária, viu a empresa Latam suspender um dos dois voos que tinha no estado. Semana passada a companhia aérea anunciou que a partir de 1 de abril até julho, voos com saída de Rio Branco e destino a Brasília e saindo de Brasília para Rio Branco, estão suspensos devido a alta do preço dos combustíveis.