Gladson assina ordem de serviço da construção da ponte de Sena: “Chega de subir e descer barranco”

O governador Gladson Cameli assinou nesta quinta-feira (24), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), a ordem de serviço para a construção da segunda ponte sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira.

Orçada em R$ 36 milhões, a estrutura de concreto que mede 232 metros de extensão, com rampas de acesso de 352 metros, ligará o Primeiro ao Segundo Distrito do município.

O evento aconteceu na feira livre dos colonos – que fica próximo ao local onde será a cabeceira da ponte – e contou com a presença de diversas autoridades, como o prefeito de Sena, Mazinho Serafim, o presidente do Deracre, Petrônio Antunes, o senador Marcio Bittar (União Brasil), alguns deputados estaduais e federais e os vereadores e secretários municipais.

A obra é aguardada há algumas décadas pela população de aproximadamente 2 mil pessoas que depende de catraias ou da ponte José Nogueira Sobrinho para ter acesso à região central da cidade.

A vencedora da licitação foi a Construtora Cidade, que tem o prazo de 18 meses para entregar concluída a estrutura.

O governador Gladson Cameli afirmou que esse é o cumprimento de mais uma de suas promessas de campanha e pediu ao representante da empresa licitada que a construção da ponte seja feita por “trabalhadores da terra”.

“Estou realizado mais uma promessa de campanha. Me sinto realizado com esse serviço e por saber que o sonho dessa população está sendo concretizado. Temos boa vontade e trabalho”, argumentou o governador.

“Peço que contratem os moradores da terra para construírem a ponte. Vamos aproveitar a ocasião e gerar emprego e renda”, finalizou.

“Temos nos esforçado ao máximo para atender as necessidades da população. Essa ponte tão sonhada é resultado de muito trabalho e do compromisso do governador Gladson Cameli de melhorar a vida das pessoas de cada município do Acre. Desde que assumi o Deracre, a ponte do Segundo Distrito de Sena já era uma das prioridades do governador”, explicou Antunes, presidente do Deracre.

“Vai acabar a luta de subir e descer barranco”

Quem comemorou o início da construção da ponte foi o casal Moacir Barroso da Costa, de 71 anos, e Maria Floripe Mendes da Silvia, 57 anos. Os dois residem no Segundo Distrito há pelo menos 12 anos.

Aposentados, eles afirmam que a falta de uma ponte dificulta o acesso à saúde, por exemplo. A construção, por outro lado, se transforma na realização de um sonho.

“Não ter uma ponte deixa a nossa situação muito difícil. Dependemos de catraia para atravessar o rio e ir ao hospital, por exemplo. A notícia dessa ponte nos deixa muito felizes porque é a realização de um sonho. Agradecemos muito ao governador por nós presentear com esse projeto”, destacou o idoso.

“Acabou a luta de descer e subir barrancos”, finalizou.