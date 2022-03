Após chuva alagar residência de idosos em Sena Madureira, filha faz apelo às autoridades; VÍDEOS

Uma residência localizada na Rua Piauí, próximo à pracinha do Bosque, em Sena Madureira, foi alagada neste domingo pela água da chuva. Segundo os moradores, esse é um problema recorrente, pois toda vez que chove os estragos são verificados por conta do entupimento de bueiros.

A casa em questão é do idoso conhecido como Lili Prudêncio que durante muitos anos foi cabeleireiro em Sena. Um vídeo gravado por parentes mostra que vários objetos precisaram ser suspensos do chão em razão do piso da casa ter sido alagado.

Em um relato no Facebook, sua filha Ingrete Ferreira fez um apelo às autoridades competentes no sentido de adotarem alguma providência. “Meu pai é um paciente grave, tem enfisema pulmonar em fase terminal, Alzheimer e é hipertenso. Minha mãe é hipertensa, tem problema renal e de coluna. Toda vez que chove é esse sufoco. Pedimos às autoridades que façam alguma coisa”, comentou.

Além da Rua Piauí, outros locais também foram inundados na data de hoje em decorrência da forte e prolongada chuva que atingiu Sena Madureira.

Assista os vídeos: