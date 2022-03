Após convite do PSC, equipe de Mailza Gomes se manifesta sobre possibilidade de saída do PP

Após a informação de que o Partido Social Cristão (PSC) convidou a senadora Mailza Gomes para disputar o cargo majoritário que quisesse pela sigla, o secretário-geral do Progressistas-AC, Artur Neto, afirmou que a possibilidade de uma troca de sigla foi descartada.

“O partido da senadora segue sendo o Progressistas. Ela foi procurada pelo PSC; contudo, descartou a possibilidade”.

Mailza anunciou, na última semana, que é pré-candidata à Câmara Federal pela sigla que comanda no Acre. Trata-se de uma das maiores e mais organizadas legendas no estado.

Tanízio Sá

Martelo batido: o prefeito de Manoel Urbano fica no MDB. E vai apoiar Gladson Cameli, com a bênção de Flaviano Melo – que será seu deputado federal. A informação foi me passada em primeira mão.

Vanda Milani

Outra informação que pode movimentar os bastidores da política é a possível articulação que pode colocar Vanda Milani como suplente de Márcia Bittar no Senado da República. Essa articulação e a articulação envolvendo o nome do filho, Israel Milani, você confere na coluna de hoje, atualizada. Link abaixo.

