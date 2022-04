Após Podemos se posicionar contra projetos do Governo, Gladson lança Diário Oficial extra exonerando cargos de Calegário

O governador Gladson Cameli lançou uma edição extra do Diário Oficial do Estado, na noite desta quinta-feira (31), exonerando quatro cargos comissionados ligados ao deputado estadual Fagner Calegário.

O motivo foi o posicionamento do parlamentar ao longo do dia. Como líder do Podemos, partido que é da base de Gladson, ele afirmou que a sigla se posicionaria a favor dos servidores públicos e os quatro deputados assinaram uma emenda modificativa conjunta que altera o texto do Executivo para reajuste dos salário dos servidores.

A proposta do Governo prevê 5,42% de aumento salarial para todos os servidores públicos do Estado do Acre. A emenda parlamentar quer elevar para 10,06%.

A emenda conta com 10 assinaturas: Jenilson Leite, Edvaldo Magalhães, Daniel Zen, André da Droga Vale, Fagner Calegário, Chico Viga, Neném Almeida, Antônia Sales, Roberto Duarte e Jonas Lima.

A justificativa dos deputados é que a inflação do ano passado fechou em 10,06% e a proposta do Governo não corrige esse percentual.