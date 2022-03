Após três anos sem ExpoAcre, feira retorna em 2022 e coordenadores prometem “maior da história”

Programada para ocorrer entre os dias 30 de julho e 07 de agosto deste ano, a Feira de Exposição Agropecuária do Acre (Expoacre) volta a acontecer após três anos de hiato, por conta da pandemia do novo coronavírus. Realizado apenas no primeiro ano de gestão do governador Gladson Cameli (Progressistas), em 2019, o evento está de volta, coincidentemente, no último ano do mandato do atual chefe do executivo. Nesta quinta-feira (31), um grupo de gestores que deve coordenar a feira visitou o Parque de Exposições Wildy Viana para dar início aos preparativos.

Após uma longa espera para que o evento finalmente pudesse retornar ao calendário acreano, um dos coordenadores da ExpoAcre deste ano, o diretor financeiro da Companhia de Habitação do Acre (COHAB), Júlio Cézar, o ‘Roxinho’, prometeu que vai realizar a ‘maior (ExpoAcre) da história’.

Roxinho carrega a bagagem de ter atuado na organização da última ExpoAcre, em 2019 – edição que contou com o show que teve recorde de público na história da feira (por volta de 20 mil pessoas), animado pela inesquecível Marília Mendonça.

“Estamos fazendo a primeira visita no Parque hoje (31) e na próxima semana já vamos fazer a revitalização de todo o espaço. O governador Gladson Cameli nos deu a missão de fazer a maior e melhor feira da história do Acre neste ano”, salientou.

“Daremos o nosso melhor para levar aos acreanos um evento que irá compensar todos esses anos de luta e sofrimento causados por uma pandemia devastadora. Vamos festejar a vida”, acrescentou.

O engenheiro Petrônio Antunes, diretor-presidente do Deracre, acompanhou o grupo na visita e colocou o órgão à disposição da feira.

“Vai ser feito uma comissão grande, de várias secretarias, porque a ExpoAcre é do Estado inteiro, de vários setores e cada uma vai cumprir uma função. O Deracre vai apoiar sobretudo na limpeza e na recuperação da infraestrutura para deixar tudo preparado para os expositores e para que a festa ocorra da maneira mais satisfatória possível”, falou.

Quem também esteve nas dependências do Parque de Exposições nesta quinta (31) foi um velho conhecido da Feira, Dudé Lima. “Neste ano existe uma equipe, de várias secretarias, coordenando os trabalhos da ExpoAcre. Nesse primeiro momento a gente está vendo como está a situação do Parque para começar a envolver a sociedade, o agronegócio e os comerciantes, no maior evento do estado que é a ExpoAcre. Queremos reanimar as pessoas após essa pandemia. O governador não abre mão de fazer esse evento porque ele sabe da importância que tem, isso anima o comércio, a economia, e mexe com a vida de muita gente”, disse.

Dudé, que já organizou a Feira em governos passados, disse que foi convidado pelo governador para auxiliar na coordenação dos trabalhos neste ano. “Eu estou aqui fazendo parte da coordenação como representante do Ministério da Agricultura, no qual sou servidor, e fui convidado pelo governador para a coordenação do evento juntou com outras pessoas”, contou ao ContilNet.

Taiane Santos, secretária de Empreendimento e Turismo do Acre, também garantiu uma ExpoAcre especial. “A nossa expectativa é que este ano a gente tenha o maior público da história da feira. A população está sedenta por um evento como este. Vamos, claro, seguir com todos os protocolos de segurança, mas esperamos um público recorde”, afirmou Taiane.

Outra figura importante na realização da feira é o secretário de Produção e Agronegócio, Nenê Junqueira. Ele também acompanhou o grupo nas tratativas.

As questões sobre as quais a Sepa se debruça marcam, além das estratégias e bandeiras do Governo Gladson para o avanço do Estado, as exposições disponíveis na Expoacre. O agronegócio será um dos temas principais do evento.

“Estamos fazendo a primeira avaliação. Na semana que vem, começamos a limpeza geral e vamos definir os espaços que cada secretaria vai ocupar. Já existe uma equipe escalada na Sepa para tratar da forma como vamos evidenciar cada segmento do agronegócio – que é um dos temas principais – e do devido planejamento. Vamos desde a agricultura familiar até a produção mais sofisticada”, concluiu.

ExpoAcre – 47 anos de história, cultura, lazer e entretenimento

Essa é a 47ª edição da ExpoAcre. Ou seja, são quase 5 décadas de história, cultura, lazer e entretenimento para os acreanos.

O evento que tem uma extensa programação desde a sua origem, conta com diversos atrativos que vão desde palestras, workshops, leilões, rodeios, praças de alimentação até shows nacionais.

Veja a galeria de fotos: