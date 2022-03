Artigo: “A importância do equilíbrio na vida”

Esses dias estava observando uma situação. Na verdade, foi uma junção de várias situações que me fizeram refletir sobre a importância do equilíbrio nas ações e no modo de falar.

O equilíbrio é fundamental para que se tenha uma relação saudável, e aqui me refiro a todas elas, familiar, de trabalho, amizades, até mesmo com aqueles que se levantam contra você, que em muitos casos são os que mais torcem para que você venha se desequilibrar e agir de forma imprudente.

Mas, vamos falar um pouco do ambiente de trabalho?

Quando não se tem maturidade para ouvir e muito menos para executar funções delegadas, ocorre que as ações de quem recebe a tarefa são impulsivas e, por capricho, em alguns momentos age de forma rude.

Em um local de trabalho nosso objetivo maior é que toda a tarefa seja executada de forma eficaz, para que o produto final seja de sucesso.

Todavia, como ter esse resultado eficaz? É preciso desenvolver o espírito de equipe e parceria, pensando sempre que o resultado da qualidade do produto será fruto do trabalho em conjunto, porém não esquecendo que a responsabilidade é pessoal e individualizada em prol do resultado final.

Que tal revermos nossa postura comportamental diante daquilo que nos é delegado? Ela fala muito sobre uma pessoa, sabia?

A prática do equilíbrio e a paz interior são fundamentais no dia a dia. Elas ajudam a compreender e gerenciar as próprias emoções. Assim, ocorrerá cautela nas ações, e as atitudes serão tomadas com maturidade e respeito, seja no convívio familiar ou no ambiente de trabalho, proporcionando tranquilidade e calma durante a realização das tarefas.

*Juliana Queiroz é jornalista e acadêmica do curso de Direito. Atualmente responde pelo setor de comunicação da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). Já atuou na chefia de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e da Câmara Municipal de Rio Branco (CMRB).