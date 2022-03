Assis Brasil passa a ter atendimento especializado para mulheres

No Dia da Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira, 8, Assis Brasil fez história com a inauguração da Secretaria Municipal da Mulher. O governo do Acre prestigiou o evento por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM).

A gestora da SEASDHM, Ana Paula Lima, define a instituição como um espaço importante de diálogo e de progresso para as mulheres e congratula o prefeito Jerry Correia: “É necessário ter um olhar diferenciado para essa pauta tão importante e, com muita felicidade, parabenizo a sensibilidade em valorizar essa política”. Ana Paula acha de grande valor o apoio direto às mulheres, por se tratar de uma política transversal, que abarca diversas outras temáticas importantes para a população.

“Estamos dando um passo significativo para esse segmento que há anos sofre discriminação, violência e falta de valorização por parte das políticas desenvolvidas em nosso país. Evoluímos mas ainda temos muito a conquistar”, observa o prefeito.

Além de combater a violência do município, a pasta busca dar autonomia às mulheres, com a geração de empregos e renda, acreditando em um potencial forte voltado para o empreendedorismo.

Ruth Oliveira estará à frente da recém-inaugurada secretaria afirma: “Sinto alegria de estar fazendo parte deste momento, estou muito honrada com a missão concedida pelo prefeito. Irei trabalhar com muita estima por todas as mulheres de Assis Brasil”.

A Diretoria de Políticas para Mulheres da SEASDHM acompanhou a agenda em Assis Brasil, disponibilizando, de maneira itinerante, atendimentos jurídicos, psicológicos e de assistência social para todas as mulheres interessadas, por meio do Ônibus Lilás, unidade móvel multidisciplinar.