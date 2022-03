Associação de Nerds do Acre realiza concurso de cosplay à nível nacional em Rio Branco; Premiação vai até 5 mil reais

Com inscrição totalmente gratuita, o evento Zona Nerd, realizado pela Associação de Nerds do Acre (Anac), promove um concurso de cosplay com premiação para o primeiro lugar de R$5 mil reais, a maior da região Norte. O concurso, a nível nacional, acontece em Rio Branco, no Sesc Bosque, nos dias 04 e 05 de junho.

De acordo com o vice-presidente da Anac, Eduardo Madeira, até o momento já surgiram inscrições de estados vizinhos como Rondônia e Amazonas. “Queremos incentivar cosplayers de outros estados a virem para o Acre e o primeiro incentivo é o valor da premiação”, afirma.

“A Cultura Geek/Nerd é a que mais cresce no mundo e aqui não é diferente, pessoas de todas gerações tem algo que gosta nesse meio e as nossas crianças/jovens estão cada vez mais adepta devido a facilidade de consumir material Geek e realizando eventos é a melhor maneira de reunir todos do nicho, independente do gosto pessoal, onde podemos nos encontrar e se divertir”, afirma Eduardo.

O concurso será realizado em quatro etapas, que ocorrem nos seguintes eventos: a primeira etapa nos dias 04 e 05 de junho, no evento Zona Nerd – especial Cosplay, a segunda etapa acontece nos dias 27 e 28 de agosto na Zona Nerd – especial K Pop, a terceira etapa será nos dias 29 e 30 de outubro com o especial Halloween e por fim, a quarta etapa nos dias 09, 10 e 11 de dezembro, na Conferência Nacional Sesc Geek CN22 – Especial Star Wars, este último com 12 horas de evento por dia e atrações nacionais.

Inscrições

As inscrições para o concurso nacional de cosplay devem ser feitas pelo site https://www.even3.com.br/anaccosplay/ do dia 7 de fevereiro até às 18h no horário do Acre, 20h no horário de Brasília, até o dia 7 de maio. Os inscritos devem ter idade igual ou superior a 14 anos.

O que é cosplay?

O termo cosplay é uma abreviação da expressão da língua inglesa “costume & play” e consiste no ato de se fantasiar e interpretar um personagem de filmes, séries, desenhos animados, histórias em quadrinhos, games e tudo o mais que envolva a cultura pop.