Auxílio estudante de até R$ 750 está com inscrições abertas; Veja como participar

Como participar da seleção e receber a bolsa

As inscrições para o Programa Bolsa do Povo – Acolhe Saúde já estão abertas e seguirão disponíveis até o dia 10 abril no site Bolsa do Povo SP. O resultado dos classificados no primeiro bloco será divulgado no dia 18 de abril.

A seleção dos aprovados vai considerar a listagem cronológica do tipo de curso, sendo usado como critério de desempate o candidato com mais idade.

Além disso, os interessados devem estar com o sistema vacinal completo (duas doses ou dose única), ter inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), idade acima dos 18 até a data de encerramento das inscrições, estar desempregado e ter renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo.