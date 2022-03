Bandidos fazem refém pais e irmã da cantora Naiara Azevedo

Familiares da cantora Naiara Azevedo, que recentemente conquistou o primeiro lugar no Spotify com a música “50 Por Cento” em parceria com Marília Mendonça, passaram por um verdadeiro sufoco na madrugada desta terça-feira (29) no distrito de Manfrinópolis, em Farol

Segundo a Polícia Militar do Paraná, os bandidos invadiram a propriedade da família que residem no interior do Paraná, terra natal da intérprete da música “50 Reais”. A família de Naiara Azevedo permaneceu aproximadamente duas horas como refém dos bandidos. A intenção dos bandidos era encontrar a ex participante do BBB 22, que teria deixado a casa dos pais na segunda-feira à noite.

O Movimento Country apurou com exclusividade junto as autoridades que a abordagem aconteceu por volta 5h45, quando a mãe da cantora foi surpreendida nos fundos da residência, no momento que se preparava para ir trabalhar. Em seguida os marginais conseguiram render a irmã e o pai de Naiara. A dupla mantinha contato seguido com uma mulher, a qual chamavam por um apelido, segundo relatos da família.’

A dupla fugiu do local levando relógios, calçados, joias, uma bolsa e duas caminhonetes – uma VW Amarok e outra Chevrolet S-10, que estava com quantidade de agrotóxicos para a lavoura na carroceria. Um dos relógios levados possui sinalizador GPS, que apontou a localização em Guaíra, já na fronteira com o Paraguai, a 205 quilômetros de Farol.

Leia a matéria completa em MOVIMENTO COUNTRY, clique AQUI!