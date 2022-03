BBB22: enquete parcial aponta eliminação de sister com rejeição

Hoje é dia de eliminação no BBB22! Laís Caldas, Douglas Silva e Eliezer Netto disputam a preferência do público, e o resultado será divulgado no programa ao vivo desta terça-feira (22/3).

Enquetes parciais já indicam quem deve ser o eliminado da semana, e mostram a saída de Laís com rejeição. De acordo com a enquete do UOL, que conta com mais de 220 mil votos, a médica deve ser eliminada com 78,09% dos votos.

Já Douglas está com 12,89% dos votos, enquanto Eliezer aparece com 9,02%.

A enquete do Metrópoles mostra umm resultado um pouco diferente, mas ainda indica a médica como eliminada: Laís está com 71,8%, Eliezer com 22,1% e Douglas com 6,1%.