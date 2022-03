BBB22: Esposa de Pedro Scooby nega que ele faz uso de drogas: “É assim mesmo”

Não é segredo pra ninguém que o participante do BBB22, Pedro Scooby, é um pouco lerdo. Além disso, mesmo em discussões, como com Jessilane, há alguns dias, ele acaba se perdendo um pouco no raciocínio.

Sendo assim, os internautas começaram a se questionar se ele fuma maconha. Em resumo, pra quem não sabe, a maconha pode acabar deixando a pessoa de certo modo, mais devagar.

Desse modo, a esposa de Pedro Scooby, que está no BBB22, Cíntia, decidiu falar sobre o assunto. A ruiva, e modelo, afirmou que tinham muitas perguntas sobre isso em seu Instagram, e com isso, abriu o jogo de uma vez por todas. “O Pedro já falou na casa, eu já falei aqui algumas vezes… O Pedro não fuma maconha”, esclareceu.

Por fim, Cíntia afirmou que os apagões que Pedro Scooby sofre, são parte da personalidade dele. “Ele é assim mesmo, do jeito que ele é. Mas ele não fuma. Podem confiar.”

BBB22: Pedro Scooby e Jessilane discutem

Os participantes do BBB22, Pedro Scooby e Jessilane (Foto: Reprodução)

Durante a tarde de hoje, os participantes do BBB22, Pedro Scooby e Jessilane acabaram tendo uma discussão daquelas. Em suma, tudo começou quando o surfista questionou o que a professora estava falando. “A gente estava falando do ‘No Limite’, né? Aí o Eli falou: ‘eu acho que a Nat dava conta e eu acho que a Lina dava conta’ e só, sendo que eu tava lá também…”.

Desse modo, Eliezer, ouviu a conversa dos dois e chegou falando. “Eu não falei isso não, falei quem aceitava o convite… não falei que você não dava conta”. Contudo, a bióloga acabou insistindo. “O Pedro perguntou o que eu falei e eu falei só isso…”. Com isso, o designer apenas pontuou que aceitaria o convite logo de cara. “Você tem que tomar cuidado com as suas interpretações, hein”.

Pedro Scooby, do BBB22, sem papas na língua, não gostou do tom e detonou. “Pra que virar discussão, mano?”. “Não, só falei que ela tem que tomar cuidado com a interpretação dela…”, tentou se explicar o brother. O surfista se irritou e disse: “Mas tudo você transforma em discussão!”.