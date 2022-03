BBB22: Scooby aponta roubo na Prova do Líder, é censurado pela produção e público se revolta

O surfista Pedro Scooby, achou um problema na Prova do Líder, que ainda está acontecendo no BBB22. Em suma, um pedaço da plataforma em que ele está, se despedaçou. Para quem não entendeu, o acrílico da estrutura em que Scooby está apoiado, acabou quebrando.

No entanto, um dummy, do BBB22, acabou tirando esse pedaço pontiagudo e e a prova segue. Entretanto, agora, Pedro Scooby está com uma estrutura cortante, bem perto do seu joelho.

Além disso, durante a prova que vem acontecendo desde ontem a noite, Pedro Scooby levantou uma questão. O surfista, sem papas na língua, afirmou que a produção do BBB22, sabotou Arthur Aguiar. Além disso, ele e Gustavo também acusaram a Globo de estar favorecendo Lina, ou Linn da Quebrada, seu nome artístico.

Na prova, um duto joga água sobre os competidores. Ao observar o momento, ele acusou. “O duto dele [Arthur] tá saindo mais do que o dos outros. Estão sabotando”, disse rindo.

Gustavo então completou. “O da Lina não tá nem saindo”, afirmou ele que estava longe e com a visão indireta. “Hã? Não sei não einh?”, declarou ele, querendo levantar suspeitas de que ela estava sendo favorecida no BBB22. Mas, bem na hora em que estavam falando, a produção acabou cortando.

BBB22: Esposa de Pedro Scooby nega que ele faça personagem

O surfista Pedro Scooby, do BBB22, e sua esposa (Foto: Reprodução)

Recentemente, em entrevista ao iG Gente, Cíntia, modelo e esposa de Pedro Scooby, que está no BBB22, falou sobre o comportamento do amado. Em resumo, ela garantiu que na vida real, ele é extremamente tranquilo, como está se mostrando no programa. Além disso, ela garantiu que ele nem conseguiria fazer um personagem.

“Ele é exatamente assim, essa pessoa. Até agora, me perguntam se ele faz cena ou se é personagem. Ele não teria capacidade de criar um personagem, está sendo incrível porque o vejo mais que via normalmente“, afirmou ela.

Por fim, a influenciadora fez questão de ressaltar que o brother está, sim, levando o jogo a sério. “Você pode ter certeza que se ele quisesse passar férias não seria trancado em uma casa. Seria em uma praia comigo, com os filhos e os amigos“, concluiu.