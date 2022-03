BBB22: Vaza áudio de psicóloga após surto de Natália; ouça

Após o surto de Natália Deodato, na madrugada desta quinta-feira (17), a sister foi convocada para conversar com a psicóloga do programa no confessionário. O início do atendimento foi vazado para quem assistia o pay-per-view. Na ocasião, a psicóloga diz: “Oi, Natália. Vim fazer o seu atendimento psicológico”. A sister responde: “Oi. Muito obrigada por ter vindo”, e, em seguida, a câmera é cortada. Segundo os fãs do reality, ela ficou mais de uma hora no atendimento.

Natália bebeu demais durante a festa do líder, Lucas Bissoli, e protagonizou uma verdadeira confusão na casa. Ela brigou com Linn da Quebrada e saiu chutando as portas da casa, jogando objetos no chão e precisou ser contida por outros brothers. Internautas até pediram a expulsão da sister.

Tudo começou depois que a mineira revelou estar magoada com as suas duas aliadas no jogo. “É para me incluir no assunto, não é para desmerecer, eu quero me incluir, eu quero me sentir parte de vocês. Eu não me sinto parte de vocês. Vocês insistem e ficar em um diálogo só vocês”, disparou Natália, que ouviu de Linn: “Você me chamou de desleal, você falou que eu estava tentando te afastar da Jessi”. A atriz e cantora reclamou por não conseguir falar e tentou se retirar do local e aí Natália surtou de vez e berrou: “Você vai me ouvir”.

Em seguida, a sister começou a dizer que sempre é apontada como a vítima dramática nas situações envolvendo Linn e Jessi. Ela começou a quebrar as coisas ao atirar objetos no chão e ainda chutou as duas portas do dormitório. Já na cozinha, Eslô e Laís tentaram segurá-la. “Me solta. o final, eu sempre sou a problemática, eu não aguento mais isso. Eu relevo as coisas que as pessoas fazem, quando é comigo: fo**a-se. Eu quero ir embora, R$ 1,5 milhão não vale isso. Eu prefiro trabalhar suado”, finalizou.