BBB22: Vyni, sem medo de ser feliz, se declara para Eliezer e assume: “Amo você”

Na madrugada desta quarta-feira (9), após Jade Picon ser eliminada do BBB22, Vyni aproveitou para se declarar para Eliezer. Em suma, sem papas na língua e medo de ser feliz, ele revelou tudo o que sente.

Enquanto o designer chorava em silêncio no quarto Lollipop, o bacharel em direito confessou seu amor. No entanto, o participante do BBB22, afirmou que não espera reciprocidade..

“Eu amo você. E eu não espero que você diga de volta. Eu sei que é difícil para você fazer isso. Não me sinto mais magoado ou menos pelo fato de você dizer não. Eu sei que você sente e demonstra da sua maneira. Porque é alguém que você é a vida inteira, mas não é só quem você precisa ser“, disse Vyni, para Eliezer.

Por fim, o cearense ressaltou que espera que as pessoas enxerguem a essência do colega de BBB22. “O que eu espero que aconteça é que as pessoas enxerguem você da mesma forma que eu enxergo. Que as pessoas amem você, abracem você, acolham você. Que elas amem você da mesma forma como eu amo“, finalizou.