Bebedeira em distribuidora quase termina em morte na região da Baixada da Sobral

Por Ithamar Souza

José Ribamar Mesquita Cardoso, 40 anos, foi agredido a golpes de ripas e pisões na cabeça, na tarde deste domingo (20), na Rua Campo Grande, no bairro João Eduardo 2, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, José estava em uma distribuidora bebendo com amigos e os autores do crime, quando acabou tendo uma discussão que evoluiu para luta corporal. Após a vítima cair no chão, os criminosos, de posse de uma ripa e a chutes, acertaram o rosto e a cabeça de José, que teve exposição de massa encefálica no chão. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância básica. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e estabilizaram o quadro clínico da vítima e encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ele ninguém foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).