Blog do Ton: Bocalom suspende agenda, pega voo e destino seria gabinete da senadora Mailza

Por essa, os leitores do Blog do Ton não esperavam. Com algumas demandas para despachar ainda nesta quarta-feira (30) com seu primeiro escalão, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (Progressistas-AC) teria suspendido toda a agenda e tomado rumo até então desconhecido.

Digo ‘até então’ porque paredes possuem ouvidos e tudo chegou à mesa de trabalho deste jornalista. O prefeito pegou avião com destino a Brasília e teria como destino uma reunião com a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC).

Nas pautas, questões políticas e diretamente envolvidas às Eleições 2022. Bocalom, que apoia o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) para o Governo do Acre, pode ter de licenciar-se do partido que é vice-presidente para ajudar o companheiro.

Mailza, presidente regional do Progressistas-AC e Senadora da República, recuou de uma pré-candidatura à reeleição e anunciou disputa à Câmara Federal. Até aqui, Bocalom foi o seu maior e mais ferrenho defensor e me disse, em ocasiões anteriores, estar com Mailza ‘até o fim’.

Essas e outras pautas devem ser discutidas assim que Bocalom aterrissar em solo brasiliense. Enquanto isso, no Acre, um ávido governador Gladson Cameli (Progressistas-AC) se articula para fechar os pormenores para apresentar nomes competitivos em sua órbita para disputa à reeleição. Ele conta com a ajuda dum poderoso senador Marcio Bittar (UB-AC), verdadeiro craque em articulação política.

Sem medo de peitar o governador Gladson, algo me diz que essa visita de Bocalom à Mailza pode trazer um novo capítulo à emocionante saga que é a composição acreana nessas eleições. Torço para que as paredes brasilienses me tragam toda e qualquer novidade sobre essa conversa entre esses dois inseparáveis companheiros. Eu passo tudo para vocês aqui, meus fiéis leitores, pelos quais tenho carinho e gratidão.

