Bocardi expõe o que Ana Maria fez e explode em deboches: “Colocar uma melancia no pescoço”

Ao se deparar com um aumento absurdo no preço das frutas, nesta segunda-feira (21), Rodrigo Bocardi não escondeu sua indignação Bom Dia São Paulo e chegou a envolver até Ana Maria, que recentemente surgiu com um colar de cenoura para protestar contra a inflação do alimento.

Ananda Apple, repórter da Globo, mostrou a nova alta e além da melancia, o chuchu e a banana estão mais caros. No final do link com o âncora, ela não deixou de fazer uma analogia preocupante.

“Eu não posso nem fazer aquela piadinha de falar que está preço de chuchu, preço de banana… Tanto o quilo do chuchu como o da banana nanica, 6 reais. Nem pra piadinha não serve. Eu não estou te ouvindo, mas já sei que você não ia gostar dessa piada”, dispara a repórter.

“Que horror, está demais da conta, a hora que você para pra olhar o preço de cada coisa é chocante. A renda obviamente não foi na mesma linha, as pessoas estão perdendo… Daqui a pouco não consegue comprar uma fruta, de que vai adiantar?”, respondeu Rodrigo Bocardi no Bom Dia São Paulo.

Logo depois, ele relembrou o protesto de Ana Maria e refletiu que em breve ela deverá fazer novamente, mas com outra fruta. “Fico pensando na piada, né, a gente acaba rindo pra não chorar. A preocupação agora é Ana Maria Braga colocar uma melancia no pescoço porque, esse preço a melancia? Que horror”, disse.

