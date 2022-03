Bolívia x Brasil: onde assistir, horário e escalações do jogo

A bola vai rolar para mais uma partida da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Nesta terça-feira, o time do técnico Tite, que está classificado para o Mundial da Fifa, encara a Bolívia, que não tem mais chances de ir ao torneio. O jogo, válido pela 18ª rodada, acontece no Estádio Hernando Siles, em La Paz, às 20h30 (de Brasília).

BOLÍVIA

Já eliminada e sem chances de ir ao Mundial, La Verde terá de volta para o duelo desta terça-feira o atacante Marcelo Moreno, que foi ausência na derrota para a Colômbia na última quinta-feira por estar suspenso. O jogador do Cerro Porteño, que é conhecido do futebol brasileiro, é o artilheiro das Eliminatórias com dez gols. Por outro lado, o zagueiro Luis Haquín, suspenso, não joga.

O jogo marcará a última partida do técnico César Farías à frente da seleção boliviana. Ele assumiu o comando dos Altiplanos em 2018, primeiramente como interino, e foi efetivado no ano seguinte. Presidente da Federação Boliviana de Futebol (FBF), Fernando Costa Sarmiento, disse nos últimos dias que é o fim do ciclo.

​

– Contra o Brasil será o último jogo do ciclo do professor Farías. Vamos iniciar outra etapa, que espero que nos permita ter a chance de ir à Copa do Mundo – declarou o presidente.

Diretor da FBF, Gastón Uribe também falou à imprensa e comentou sobre a partida com a Seleção Brasileira. Segundo o executivo, esta é a chance perfeita para que os jogadores da La Verde mostrem seu potencial.

– Os atletas terão a oportunidade de mostrar seu talento contra uma equipe que sabemos que tem jogadores de renome. Por isso, esta partida será vista por todos e será uma boa oportunidade para mostrar que também temos bons jogadores – declarou o dirigente.

BRASIL

Líder das Eliminatórias com 42 pontos, a Seleção Brasileira, que está invicta, tem a oportunidade de quebrar o recorde de pontos da história da competição classificatória, que atualmente pertence à Argentina. No ciclo para a Copa do Mundo de 2002, a Albiceleste, então comandada por Marcelo Bielsa, fez 43 pontos.

Vale lembrar que além desta rodada, Brasil e Argentina ainda irão se enfrentar em jogo válido pelas Eliminatórias por conta da partida que foi cancelada em setembro do ano passado. Por determinação da Fifa, o duelo deverá ocorrer em junho, na Austrália.

Para o duelo contra a La Verde, o técnico Tite não poderá contar com os atacantes Neymar e Vini Jr., que estão suspensos após receberem cartão amarelo na vitória contra o Chile, na última quinta-feira. Além deles, o goleiro Weverton sofreu uma lesão e foi cortado. Santos, arqueiro do Athletico-PR, foi convocado para seu lugar.

Em relação ao time que enfrentou os chilenos no Maracanã, Tite promoveu sete alterações na equipe titular, deixando apenas Alisson, Marquinhos, Lucas Paquetá e Antony (veja a escalação abaixo). Em entrevista coletiva, o treinador comentou o fato da partida ser realizada na altitude de 3.600 metros, e disse que a Seleção será mais conservadora na busca pelo ataque.

– A gente sempre tem uma expectativa, independentemente das adversidades colocadas. Não vai ter um time tão vertical como temos sido nos últimos jogos porque não permite, é desumano, não há essa condição. Existem outras estratégias, de posse de bola. Claro que não vai conseguir colocar o mesmo ritmo, essa velocidade que a gente emprega nos jogos em casa ou em condições normais – declarou Tite.

FICHA TÉCNICA

Bolívia x Brasil

Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 – América do Sul

18ª Rodada

​

Data e horário: 29/03/2022, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)

Árbitro: Eber Aquino (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Leodán González (URU)

Transmissão: TV Globo e sportv. O LANCE! acompanha o jogo em tempo real

PROVÁVEIS TIMES

BOLÍVIA (Técnico: César Farías)

Billy Viscarra; Villamíl, Quinteros, Carrasco, Sagredo e Fernández; Villarroel e González; Ramiro Vaca, Marcelo Moreno e Henry Vaca.

Desfalques: Luis Haquín (suspenso).

BRASIL (Técnico: Tite)

Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Éder Miltão e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Philippe Coutinho, Richarlison e Antony.

Desfalques: Weverton (lesionado); Neymar e Vini Jr. (suspensos).