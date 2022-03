Uma das agendas do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), no Acre, será a entrega de títulos de propriedade rural a agricultores do estado.

A cerimônia esta marcada para iniciar às 14h40, no Estádio Arena da Floresta, no 2º distrito de Rio Branco. Estão previstas as presenças do Presidente da República e do Presidente do Incra, Geraldo Melo Filho.