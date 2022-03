Brasil emplaca dois nomes em top 10 pontas mais caros do mundo

De acordo com dados divulgados pelo portal Transfermarkt, especializado no mercado da bola internacional, a estrela do Real Madrid ocupa a 1ª posição, ao lado do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool. Os dois são avaliados em 100 milhões de euros (cerca de R$ 533 milhões).

Enquanto o jovem de 21 anos teve uma valorização de 150% em um ano, saindo de 40 milhões em 2021 para o valor atual, o preço estimado de Neymar está caindo: nas duas últimas cotações, o preço do atacante era de 128 milhões de euros (aproximadamente R$ 682 milhões) e, depois de 12 meses, passou para 90 milhões de euros (R$ 480 milhões). Apesar da baixa, o brasileiro ocupa a 3ª colocação, logo atrás de Salah e Vini Jr.

Outra surpresa na lista foi a ausência do argentino Lionel Messi. Depois de 15 anos entre os top 10, o craque do Paris Saint-Germain está avaliado em 60 milhões de euros (R$ 318 milhões) e ocupa a 14ª posição.

Confira os 13 pontas mais valiosos do mundo:

1 e 2 – Mohamed Salah (EGI, Liverpool) e Vinícius Jr. (BRA, Real Madrid) – 100 milhões

3 – Neymar (BRA, Paris Saint-Germain) – 90 milhões

