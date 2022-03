Briga entre tio e sobrinho por causa de fruta quase acaba em morte em Rio Branco

Raimundo Francisco Figueiredo, de 59 anos, foi ferido a golpes de faca na manhã deste sábado (19), após discutir com o seu sobrinho em uma casa localizada na Rua Francisco Rafael, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Raimundo estava na residência, quando o sobrinho dele, José Maurício, que é um ex-presidiario, chegou no local e foi retirar biribá no quintal.

O sobrinho não havia pedido a autorização do tio Raimundo para pegar as frutas e, incomodado com a presença de José, Raimundo começou um discussão e acabou entrando em luta corporal.

José, de posse de canivete, desferiu um golpe na região da clavícula e no braço, vindo a ocasionar cortes profundos em Raimundo. Para não morrer, a vítima conseguiu andar até a casa de sua irmã onde pediu ajuda. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância avançada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e estabilizaram o quadro clínico da vítima e o encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ele não foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).