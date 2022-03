Bruxo faz 42; veja homenagens de aniversário a Ronaldinho Gaúcho

Além de Ayrton Senna, que faria 62 anos nesta segunda-feira (21/3), o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho também comemora o seu aniversário nesta mesma data.

Nas redes sociais, clubes por onde o meia passou aproveitaram a data para relembrar momentos e prestar homenagens, assim como perfis oficiais de algumas competições e outros atletas. Confira:

Magic, smiles, and 𝘫𝘰𝘨𝘰 𝘣𝘰𝘯𝘪𝘵𝘰.

The joy of football. 🎂 Happy birthday, @10Ronaldinho! 🇧🇷🤙 pic.twitter.com/LPgQ8V1b4L — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 21, 2022

Eterno! Ronaldo de Assis Moreira, o R10. Craque, gênio, bruxo… Alvinegro! 🔮🏴🏳️ Parabéns, Ronaldinho! 🥳🎉🎈 Um dos maiores nomes do futebol mundial, @10Ronaldinho eternizou seu nome com o manto Alvinegro. pic.twitter.com/ARjuWQNgO2 — Atlético 😷 (@Atletico) March 21, 2022

Ronaldinho venceu o prêmio de Melhor Jogador do Mundo pela Fifa em 2004 e 2005 e é, até o momento, o único futebolista que conquistou a Copa do Mundo, Champions League, Libertadores, Melhor do Mundo Fifa e Bola de Ouro.