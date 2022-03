Cansada, Simony dá basta, abre o jogo sobre traição de Carla Perez e detona: “Chifrão”

Simony, aos 45 anos, revelou recentemente que está envolvida em uma relação amorosa com o cantor sertanejo Felipe Rodriguez. Mas antes do artista aparecer em sua vida, a cantora já teve outros relacionamentos.

Dentre os vários namoros de Simony, vale destacar o relacionamento com Alexandre Pires, nos anos 1990. Sendo assim, em uma entrevista ao podcast de Sérgio Mallandro e Luiz França, o Papagaio Falando”, a famosa expôs seu namoro e contou da briga com Carla Perez.

“Que treta foi essa com a Carla Perez?. Alexandre Pires te traiu com ela?”, questionou o apresentador. “Eu adoro a Carla Perez e o Xanddy. Na época, a gente era tudo criança, 18, 19 anos… Mas é verdade, eu fui traída mesmo, levei chifrão. (…) Mas não vamos julgar. Ele era novinho, estava no auge de tudo, aconteceu, gente”, justificou Simony.

Simony, no bate papo, ainda revelou o ódio que sentiu de Carla Perez por conta da traição: “Na época, eu queria matar Carla Perez. Queria colocar ela enforcada, ou tacar Maria Madalena. Na época. Hoje não.”, frisou.

“Eu gosto muito dela. Tanto é que, a primeira vez que eu conversei com ela, foi quando a vi grávida num programa de televisão. Cheguei perto dela e falei: ‘Vamos parar com essas besteiras, porque, você já está casada”, relembrou Simony.

Atualmente, as duas se relacionam bem: “Eu hoje sigo a Carla Perez, adoro o Xanddy, adoro a família dela. Isso são coisas de momento”, destacou Simony.

Simony na época que namorava Alexandre Pires – Foto: Reprodução

“A gente era criança… Outro dia, ela me mandou um direct (pelo Instagram) com a música da filha dela, que canta, e perguntou se eu podia postar. Eu falei: ‘lógico, com maior prazer’, porque eu adoro a família dela, eu sigo eles. Na hora a gente fica com raiva, mas passou”, afirmou Simony.