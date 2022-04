Cargos comissionados serão contemplados com auxílio alimentação do Governo, diz Nicolau

Os servidores estaduais temporários, que ocupam cargos comissionados no âmbito da gestão estadual, também serão contemplados com o auxílio alimentação, antes assegurado apenas para os efetivos. Foi o que assegurou no início da noite o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior.

Segundo ele, esse entendimento já havia sido pactuado com a equipe econômica do governo e visto com bons olhos pelo governador Gladson Cameli.

A proposta está inclusa no PL do executivo já analisado e aprovado nas comissões e será votado ainda hoje no plenário da Aleac.