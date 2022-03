Carla Perez vê escândalo gay de Xanddy explodir e resolve tomar decisão definitiva sobre casamento: “Força”

Carla Perez e Xanddy estão há mais de 20 anos casados e são um dos casais mais queridos pelo público. No entanto, apesar de hoje viverem um casamento de muito amor, os pombinhos já enfrentaram muitas dificuldades para finalmente ficarem juntos.

Dessa forma, provando que o amor entre os dois é inabalável, Carla Perez e Xanddy tomaram uma decisão. Ela fez uma tatuagem junto com o amado, comemorando as duas décadas de casamento. Ambos tatuaram a data em que se casaram, na mesma parte do corpo. E não para por aí, os famosos aproveitaram uma viagem nas Maldivas, curtindo o dia especial.

Na legenda do clique, Xanddy aproveitou para se declarar para a esposa. Na imagem, o casal aparece em uma piscina de mãos dadas e felizes. “22 anos juntos, 20 de casados, olhando pra mesma direção, sempre!! Sou um homem privilegiado por ter você, meu amor. Obrigado por tudo, que a nossa caminhada seja até eternidade.”, escreveu ele.

Por fim, o cantor ainda completou que eles tinham muito o que celebrar, e iriam aproveitar, pois era sua data oficial. Em seguida, falou sobre a tatuagem: “Ano passado casamos mais uma vez, este ano o rabisco que simboliza a força da nossa aliança. Te amo infinito, meu neném”.

Xanddy enfrenta escândalo sobre sexualidade e Carla Perez vê tudo acontecer

Contudo, o casal também revela que já tentaram separá-los. Em suma, terceiros teriam feito tudo o que era possível para que o namoro não tivesse nem mesmo começado. Dessa forma, foi dito que Xanddy era gay.

Durante uma entrevista para o programa de Fernanda Souza, ‘Vai Fernandinha’, Carla Perez abriu o jogo sobre o ocorrido. Portanto, relembrou algo que sua produtora disse: “Não se empolgue, porque ele é gay”.

Xanddy também já comentou sobre o assunto. Segundo o cantor, seu produtor não aprovava o namoro entre o casal, temendo que isso atrapalhasse sua carreira. Apesar de tudo, Xanddy e Carla Perez seguem firmes e fortes.